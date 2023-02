Sanremo 2023, Giorgia – «Parole dette male»

Sette milioni di copie vendute, dodici album finiti nella top ten italiana e una lunga lista di premi e riconoscimenti. Dopo trent’anni di carriera costellati da enormi successi, Giorgia si prepara a tornare (per la quinta volta) al Teatro Ariston. Su quello stesso palco che, nel 1995, la incoronò vincitrice del Festival di Sanremo con il brano Come saprei. Da allora, Giorgia Todrani – questo il suo nome completo – è diventata una delle cantanti più note e apprezzate della scena italiana. Nella sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali: Zucchero, Pino Daniele, Sting, Alicia Keys, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti. Nel 1995, subito dopo la vittoria a Sanremo, Elton John dice che la sua è «una delle più belle voci al mondo» e la recluta come ospite d’onore fissa nella sua tournée italiana. Alcuni dei suoi brani più celebri sono diventati veri e propri classici della musica italiana: E poi, Come saprei, Tu mi porti su, Gocce di memoria, Quando una stella muore, Oronero, Scelgo ancora te. Alla carriera di artista, poi, Giorgia ha affiancato un forte impegno sociale e civile. Nel 1999 è stata nominata ambasciatrice dell’Unicef, dal 2005 è madrina dell’associazione Tartallegra e ha sposato diverse battaglie dei movimenti ambientalisti. Nel 2019, in occasione dei suoi 25 anni di carriera, Giorgia ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, dove ha presentato alcuni brani del suo album Pop Heart. Ora, a tre anni di distanza, la cantautrice romana è pronta a tornare sul palco dell’Ariston con il suo brano Parole dette male.

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su



Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più



E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette



Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però



È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più



E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette



Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette