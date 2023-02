No! Questo palazzo non è crollato in Turchia per colpa del terremoto

Anche in questo caso riguarda un video datato e proveniente da un altro Paese lontano dal luogo del sisma

Abbiamo riportato diversi casi di disinformazione sul recente terremoto in Turchia e Siria, con diverse immagini e clip completamente decontestualizzate. Circola una video, ripreso da un auto in una strada trafficata, dove viene mostrato un palazzo che crolla. Anche questa scena, di fatto, viene attribuita erroneamente alla recente tragedia.

Per chi ha fretta

Un video registrato dall’interno di un auto mostra un edificio mentre crolla improvvisamente.

La scena viene attribuita al terremoto in Turchia e Siria del febbraio 2023.

La clip circola almeno dal 2022 e riguarda l’Arabia Saudita.

Analisi

Ecco un esempio di post dove viene condiviso il video:

Il video è un montaggio delle diverse clip circolate e associate al terremoto del febbraio 2023, ma è il primo quello che interessa questo fact-check:

Video “modificato”

Il primo elemento che riscontriamo è che la scena del primo video dell’intero montaggio è stato “modificato”. In pratica, è stato invertito orizzontalmente. Ecco come appare il video “originale” (sotto a destra):

La clip “corretta” è stata pubblicata il 6 febbraio 2023 dall’account Twitter Turkey Earthquake News (@Richtasy).

Video dall’Arabia Saudita

Il video “corretto”, ossia quello non invertito orizzontalmente, non riguarda affatto il terremoto in Turchia e Siria. A verificarlo è stato il collega Luís Galrão riscontrando una pubblicazione su Youtube risalente al 2022.

Il collega fornisce anche la geolocalizzazione dell’edificio: si tratta dell’Arabia Saudita, non della Turchia.

Conclusioni

A seguito del terremoto in Turchia e Siria sono stati condivisi diversi video provenienti, ad esempio, da Giappone e Sudafrica. Nel caso in esame, la clip riguarda il crollo di un edificio in Arabia Saudita.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: