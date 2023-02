Sanremo 2023, Angelo Duro rimane in mutande e provoca l’Ariston – Il video

«Vi invito a cambiare canale: mi rivolgo ai moralisti, a quelli che si indignano. Poi non dite che non ve l’avevo detto. È una vostra scelta libera: non avete cambiato canale? E allora beccatevi Angelo Duro». Così Amadeus introduce il monologo del comico siciliano, che sale sul palco e rimane in silenzio per una trentina di secondi, stizzito. «Mi ha detto che potevo dire tutto quello che volevo: ci credo, è l’1 meno dieci. ‘Sto cretino», se la prende con il conduttore. Tra i temi del suo intervento sul palco, il lavoro. «Sono felice perché ora dopo tanti anni ho un lavoro, quello di parlare in pubblico. E mi pagano pure. Sapevo che nella vita ce l’avrei fatta, per questo me la sono presa comoda». Poi parla della famiglia e del rapporto con il fratello, prima di rimanere in mutande. «Questa è trasgressione: fai la foto, non ho neanche un tatuaggio», provoca il comico, «sono pure astemio». Dopo il monologo, il comico ha lasciato il palco facendo il dito medio al pubblico. Amadeus rompe il silenzio – dopo gli applausi che comunque ci sono stati – scherzando: «Può essere l’inizio della sua carriera, e la fine della mia».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: