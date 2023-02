Sanremo 2023, Lazza corre in platea a cercare la madre per consegnarle i fiori: «Mamma dove sei?»

Al termine dell’esibizione a Sanremo 2023, Lazza scende in platea per portare i fiori alla mamma: «Ci tenevo a dare dei fiori speciali a una persona speciale, mio padre è già una star», ha detto il rapper prima di consegnare il bouquet ricevuto dai conduttori alla mamma seduta a guardarlo, tra gli applausi del pubblico. La mamma dell’artista ha sorriso e si è nascosta dietro i fiori per nascondersi. L’aveva detto: il suo obiettivo era quello di abbattere lo stereotipo che «associa il rapper alla delinquenza, ai tatuaggi e alla droga» proprio sul palco dell’Ariston. «So già che quando salirò mi guarderanno un po’ storto», aveva raccontato ad Open. Il suo brano Cenere è stato molto apprezzato, tanto da fargli chiudere la serata di ieri, 8 febbraio, al quarto posto in classifica e, infine, al 7° posto in quella generale.

