Sanremo 2023, segui il festival con noi: gli ospiti della terza serata di Open Space

Siamo arrivati a metà di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. I primi 14 artisti si sono esibiti nella serata di apertura, quella del disastro floreale di Blanco per intenderci, e gli altri 14 in quella successiva, quella del freestyle di Fedez. Noi di Open, che per questa edizione ci siamo trasferiti al Doppio Malto di Milano San Babila dove abbiamo allestito il nostro Open Space, per la prima e poi per la seconda serata. Per quella del 9 febbraio, nuovi ospiti e amici sono venuti a trovarci. Saremo in compagnia della giornalista e deejay Carlotta Sisti, del creator Charlie Moon, dell’attore e attivista Pietro Turano, dell’artista Naip, della violinista pop e tiktoker Eleonora Montagnana, dell’autore e comico Carmine Del Grosso e dell’autore tv e showman Lorenzo Campagnari. Con loro ci sarà la nostra giornalista Giada Giorgi, a fare da padrona di casa e condurre la diretta. Seguiteci sui nostri social e non perdetevi il meglio della serata, mercoledì 8 febbraio, nel video che pubblicheremo anche sul nostro sito.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: