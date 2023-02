Sanremo 2023, la dedica di Rosa Chemical: «A chi si è sentito sbagliato e invece era solo diverso» – Il video

Venti minuti dopo la mezzanotte della seconda serata del Festival di Sanremo è il turno di Rosa Chemical, che sul palco non sembra curarsi delle polemiche che hanno preceduto il suo esordio in gara all’Ariston. La deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante si era schierata contro la sua partecipazione al Festival per «proteggere i bambini». Dopo la sua interpretazione di Made in Italy, Rosa Chemical lancia un messaggio dal palco: «Se è un sogno non svegliatemi. Ma voglio dedicare questa canzone a chi almeno una volta si è sentito sbagliato e invece era solo diverso».

