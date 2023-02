Qatargate, torna libera la commercialista di Panzeri. I giudici di Milano vogliono chiarimenti dal Belgio sulla sua posizione

Monica Rossana Bellini, la commercialista dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri al centro del Qatargate, torna in libertà. A suo carico resta soltanto la misura cautelare del divieto di espatrio. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’istanza della difesa della donna. Bellini era stata posta agli arresti domiciliari lo scorso 17 gennaio in esecuzione di un mandato d’arresto europeo spiccato dai magistrati belgi titolare dell’inchiesta a Bruxelles sui presunti finanziamenti illeciti versati da Qatar e Marocco a decisori di rilievo europei per influenzare le politiche Ue nei loro confronti. I giudici della Corte di Milano hanno inoltre deciso di rinviare nuovamente l’udienza sulla possibile consegna dell’imputata al Belgio, da dove – apprende l’Ansa – non sono arrivati atti che chiariscano le finalità della consegna stessa. L’udienza, che era già stata sposata dal 18 gennaio a ieri, è stata ora rifissata per il 9 marzo.

