«Marco, l’inizio del tuo brano? Uguale al mio del 2013…», la gag di Colapesce e Dimartino su Mengoni prima della finale di Sanremo – Il video

«Allora si avvicina il televoto, quindi saremo agguerriti». Inizia così il video pubblicato su Instagram da Colapesce e Dimartino che provano (sarcasticamente) a screditare il brano di Marco Mengoni Due Vite, paragonandolo a una canzone di Antonio Dimartino del 2013. «Sentite l’inizio del brano di Mengoni», chiosa Colapesce, prima di azionare play e mettere il brano in riproduzione. «Ora sentite questo brano di Di Martino di qualche anno fa, del 2013: uguale». E poi: «Va bene che sei bello, i follower, la palestra, tutto, però a prendere per il culo no. Non ci stiamo», quindi l’appello: «Televotate noi».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: