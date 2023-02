Dal «no» con la testa di Coletta ad Arisa ai Cugini di Campagna Power Rangers: i migliori meme della quarta serata

Gianluca Grignani e Arisa dominano i meme della quarta e penultima serata di Sanremo 2023. Il «no» con la testa del direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante l’esibizione dei due è rimbalzata nell’immediato su tutti i social. Fiorello continua ancora a essere tra i grandi memati. L’essere un po’ trascurato da Amadeus, che lo videochiama poche volte nel corso della serata, continua a essere un’ottima base per le migliori immagini divertenti del web. «Fiorello è l’amico per niente permaloso che non se la prende se arrivi con cinque minuti di ritardo», si legge in un meme con il comico sdraiato a terra nascosto sotto la coperta. Se nella terza serata è stato il «bicchieri gate» a coinvolgere Anna Oxa nell’ironia social, ieri sera è stato il suo outfit considerato dal mondo del web un po’ sciatto. «Quando stai facendo le pulizie e suona il corriere», recita uno dei meme. E ancora: «Come riconoscere un passeggero Ryanair». Ma anche gli inaspettati, solitamente poco memati, nella penultima serata sono riusciti ad avere un posto. Si tratta di Giorgia ed Elisa. Quando quest’ultima ha tirato fuori il megafono ha rievocato quella che fu una delle principali basi meme del Festival dello scorso anno: Giusy Ferreri con il megafono in mano. E c’è, infatti, chi sottolinea: «Elisa sta ricreando il meme di Sanremo 2022!». Grande sorpresa l’apparizione del direttore d’Orchestra Beppe Vessicchio, assente in questa edizione, che ha dato vita ad alcuni meme dal tono nostalgico. Infine, I Cugini di Campagna sono stati paragonati ai Power rangers, dati i colori dei loro abiti.

Grignani e Arisa sono i Coma_Cose dopo dieci anni di matrimonio.

[@maurizioneri79] pic.twitter.com/1YlOL4hvD4 — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) February 10, 2023

