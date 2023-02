La gioia dei fan di Mengoni dopo la vittoria nella serata dei duetti. Marco, «che ca**o hai combinato» – Il video

Una nuova hit per i fan di Marco Mengoni. Ma non è la cover Let it be dei Beatles in versione gospel che gli è valsa la vittoria nella serata dei duetti assieme ai Kingdom Choir e al pubblico dell’Ariston che si è alzato in piedi per cantare assieme al favoritissimo per la vittoria finale. E non è nemmeno Due Vite, il brano che il cantante classe 1988 ha portato in gara a dieci anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo, nel 2013. «Che caz*o hai combinato, che caz*o hai combinato» intonano i fan forse increduli al vedere un ritorno tanto atteso e tanto riuscito. Coro che piace a Mengoni, che osserva divertito i fan e accenna un balletto, per poi rispondere con tono scherzoso: «Ma che caz*o di canzone è??». Infine, il cantante si presta alla firma di autografi e si scatta qualche foto assieme a loro, in un clima di festa. Chissà che non sia l’anticipazione della vittoria nella finale di stasera?

