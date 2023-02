Sanremo, la scaletta definitiva della quinta serata del Festival. Gli orari previsti per i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni

Partito il countdown alla proclamazione del vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Tra meno di sei (forse, sette) ore si conoscerà il trionfatore della gara canora più famosa d’Italia. Il via sarà come sempre poco dopo la fine del Tg1, attorno alle 20.45. Una lunga nottata di musica che si protrarrà, fino alle 2.40 di notte, quando Amadeus – insieme a Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Ferragni – premierà con il Leone d’oro il vincitore. A rompere il ghiaccio sarà Elodie. Chiusura, poco prima delle 3 di notte, con Sethu. A seguire il messaggio del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, letto dal conduttore, nonché direttore artistico del Festival. Sette ore piene di sfida tra i 28 cantanti in gara, dunque, per chi non vorrà perdersi neppure un attimo della kermesse. Ad affiancare Amadeus, sarà ancora una volta l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni: Il suo sketch è in programma alle 23.27.

Gli ospiti

Il momento più atteso dai fan arriverà però un minuto prima delle 22, quando a calcare il palco dell’Ariston saranno i Depeche Mode, la band elettronica inglese formata a Basildon nel 1980. Il gruppo inglese canterà due dei loro brani più famosi: Ghost Again e Personal Jesus. Pochi minuti dopo sarà la volta di Gino Paoli, che si esibirà sul palco alle 22.36. Verso le 23.56, nuova performance canora con l’esibizione di Ornella Vanoni.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: