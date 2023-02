Sanremo 2023, dal mistero di Sanremo per Andrew Sean Greer al discorso di Zelensky secondo Dario Fabbri. Cosa è successo nell’ultima serata di Open Space

La finale del Festival è arrivata, e così anche l’ultima puntata di Open Space Sanremo Edition. È stata una puntata ricca di colpi di scena e momenti tanto memorabili quanto contestati. Dal bacio tra Rosa Chemical e Fedez alla lettera di Zelensky, per dirne solo due. Per la chiusura del Festival che ha visto la vittoria di Marco Mengoni tornato sul palco dell’Ariston a 10 anni dal sua prima vittoria, sul divanone hanno preso posto il produttore discografico Charlie Rapino, lo scrittore Enrico Rotelli, lo scrittore statunitense premio Pulitzer nel 2018 con il romanzo Less Andrew Sean Greer, e l’autore tv Alessandro Mannucci. Ma nel corso della serata da Tuorlo Magazine sono arrivati tanti altri ospiti, dalle Magnifiche Perennial al direttore di Domino Dario Fabbri. Come avranno preso gli ospiti i momenti cult della serata? C’era un messaggio nascosto nei colori del vestito di Chiara Ferragni? Andrew Sean Greer sarà riuscito a capire cosa si cela dietro il misterio del Festival? E cosa ne pensa Dario Fabbri dell’intervento di Zelensky? Le risposte a queste domande sono tutte nel video degli highlights.

