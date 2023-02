Sanremo 2023, la lettera di Zelensky: «Invito il vincitore dell’Ariston a Kiev nel giorno della vittoria dell’Ucraina» – Il video

Nella serata finale del Festival di Sanremo, l’intervento di Volodymyr Zelensky slitta ancora e la sua lettera viene letta da Amadeus alle 2.13.« Cari partecipanti organizzatori e ospiti del Festival», esordisce il conduttore, leggendo la traduzione dell’ambasciata ucraina, da più di 7 decenni la vostra musica si sente in tutto il mondo, si sente la sua voce, la sua bellezza la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno vince la canzone, vince la musica e l’arte. Purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Poi prosegue: «Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra, vincerà insieme al mondo libero, vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazie, della cultura». «Ringrazio il popolo italiano», prosegue il presidente ucraino, «e i suoi leader e il suo governo, perché avvicinate questa vittoria. Auguro il successo a tutti i finalisti in gara e dal profondo del mio cuore voglio invitare il vincitore a Kiev nel giorno della vittoria». Dopo la lettura del messaggio, sul palco si esibiscono gli Antytila in Fortezza Bakhmut.

