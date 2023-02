Sanremo 2023, la finale seguita da 12,2 milioni di telespettatori: share al 66%

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo è stata seguita in media da 12.256.000 spettatori su Rai1, pari al 66% di share. Il dato si riferisce alla trasmissione dalle 21.25 all’1.59 e non considera quindi alcuni dei momenti cruciali della serata, come la lettura della lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la proclamazione del vincitore Marco Mengoni. La prima parte dell’ultima serata del festival (dalle 21.25 alle 23.54) è stata seguita da 14 milioni 423 mila telespettatori pari al 62,7% di share; la seconda (dalle 23.58 all’1.59) da 9 milioni 490 mila con il 73,7%. L’anno scorso la serata finale del festival era stata seguita in media da 13 milioni 205 mila telespettatori pari al 65% di share. La prima parte aveva raccolto 15 milioni 660 mila telespettatori con il 62,1% di share, la seconda 10 milioni 153 mila con il 72,1%. La media dello share della finale 2023 del 66% è stata la più alta dal 1997. All’epoca il Festival vinto dai Jalisse e condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini aveva ottenuto il 68,29%.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: