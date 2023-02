Gli indignati dal bacio di Rosa Chemical a Fedez, le reazioni da FdI e Lega: «Ma non è molestia?»

Per una reazione del quotidiano Avvenire in prima pagina sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, come aveva profetizzato Fiorello prendendo in giro Chiara Ferragni e il rapper per le provocazioni partire nella finale del Festival di Sanremo, ci sarà da attendere almeno domani 13 febbraio. Le pagine del quotidiano dei vescovi sono state mandate in stampa troppo presto ieri sera perché potessero commentare uno dei più rumorosi casi scoppiati nell’ultima serata del Festival. Sui social però non sono mancate le reazioni dal centrodestra, tra l’ironico e l’indignato. Alla prima categoria si iscrive il deputato dai FdI Andrea Tremaglia, rapidissimo a dire la sua sull’agguato del cantante al rapper con una gran dose di provocazione: «Ma il limone di #RosaChemical a #Fedez era organizzato e consensuale o è una molestia?». A stretto giro lo ha seguito l’ex senatore della Lega, Simone Pillon, che su Sanremo fa cadere la sua scure senza pietà: «Blaterano di #record di ascolti – scrive Pillon – ma negli anni hanno perso milioni di telespettatori. Del resto, quante persone avete visto alla festa dell’Unità? Basta canone #Rai per finanziare la propaganda liberal». Silenzio invece dalla deputata FdI Maddalena Morgante, che proprio contro Rosa Chemical si era scagliata in aula per denunciare la sua pericolosa «propaganda gender fluid». Sulla sua pagina Facebook nessun post relativo a Sanremo nelle ultime ore, ma nei commenti c’è chi non resiste allo sfottò: «Un bacione tesoro», scrive un utente con la foto del momento clou tra Fedez e Rosa Chemical.

FACEBOOK | Uno dei commenti sulla pagina della deputata FdI Maddalena Morgante

