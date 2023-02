Amadeus fa il botto su Instagram con Sanremo ma non basta: così Morandi l’ha fregato – Il video

I piani del conduttore del Festival, che voleva superare il seguito social del cantante, sono andati in fumo (almeno per ora)

L’account Instagram di Amadeus, aperto in diretta sul palco dell’Ariston da Chiara Ferragni, ha raggiunto in cinque giorni 1,8 milioni di followers. L’obiettivo dichiarato del direttore artistico del Festival di Sanremo era raggiungere lo stesso numero di seguaci di Gianni Morandi, che fino a qualche giorno fa era anche lui proprio a quota 1,8 milioni. Peccato che l’effetto del Festival, che ha permesso ad Amadeus di fare un exploit di nuovi followers, abbia portato nuovi seguaci anche a Morandi, che rimane ancora in testa rispetto al direttore artistico di Sanremo. «Sto facendo un video perché devo fregare Morandi», diceva Amadeus in una storia Instagram nell’ultima serata del Festival. Proprio mentre girava il filmato, però, Morandi gli sfila dalle mani Lazza, star social dei cantanti in gara. Nonostante l’inizio social con il botto, dunque, Amadeus dovrà inventarsi qualcosa di nuovo se vuole superare il rivale nella conta dei followers.

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI

