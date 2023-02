Sanremo 2023, il FantaSanremo incorona Rosa Chemical: «È riuscito nei bonus più assurdi»

Se Marco Mengoni è vincitore sia a Sanremo 2023 che al FantaSanremo, gli organizzatori di quest’ultimo incoronano Rosa Chemical come «uno degli eroi» di questa edizione perché «è riuscito nei bonus più assurdi e ci ha fatto saltare e cantare dal primo giorno all’ultimo». A parlare è Giacomo Piccinini, uno dei creatori del gioco protagonista del Festival, in un’intervista di Repubblica a firma Giovanni Gagliardi in cui si tirano le somme a fine evento. Il fantagioco è esploso negli ultimi due anni e solo quest’anno ha sfondato quota 2 milioni di iscritti. Vincitore indiscusso del gioco è stato Marco Mengoni, merito di tutti i premi ricevuti durante le serate. Al secondo posto Sethu, che invece nella classifica del Festival si è posizionato ultimo. Al terzo posto Rosa Chemical. Quest’ultimo ha dato vita a diversi momenti exploit nel corso delle serate, soprattutto nella finale. Diverso è stato per Mengoni che – come spiega Piccinini – «ha mantenuto un basso profilo per tutta l’edizione».

Da chi ha azzardato a chi no: le strategie dei cantanti

L’organizzatore del FantaSanremo evidenzia come Mengoni non abbia ottenuto «nessun bonus eclettico, nessuna scapezzolata, nessuna borsetta rubata, ma vince tutto quello che può vincere un artista al festival di Sanremo. Primo classificato tutte le sere, vince la serata delle cover, vince il premio miglior arrangiamento musicale, canzone più trasmessa da Radio Italia, vince il festival di Sanremo». E aggiunge: «Se questo non bastasse si aggiudica più volte la standing ovation, sia del pubblico che dell’orchestra. Ma anche il finale inevitabile: pioggia di coriandoli, baci e abbracci coronano la sua vittoria». Tra i cantanti in gara c’è chi invece ha preso molto seriamente il fantagioco. Basta pensare a Will che si è fatto il bagno in mare di notte, Ariete che si è tolta per la prima volta il cappello durante l’esibizione o Elodie che ha rubato la borsa di un componente del pubblico. «Adesso una settimana di meritato riposo – annuncia l’organizzatore del FantaSanremo – poi qualcuno tornerà al suo lavoro e qualcun altro si butterà a capo fitto nell’organizzazione del FantaEurovision, per l’Eurovision song contest. Dopodiché ci butteremo in altre avventure e in altri giochi. Fanta ed extra Fanta».

