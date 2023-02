Pranzo al mare e influenza debellata per Giorgia Meloni, la premier si gode una giornata di relax ad Anzio con il compagno

Le ultime indiscrezioni hanno parlato di un viaggio a Kiev della presidente del Consiglio previsto per le prossime ore

Pranzo di pesce e aria di mare. Giorgia Meloni sembra essere nella fase riabilitativa della sua influenza a causa della quale nei giorni scorsi ha annullato diversi appuntamenti istituzionali. La premier è stata ospite del noto ristorante di pesce Romolo al Porto ad Anzio e a testimonianza della domenica fuori porta è arrivata la foto ricordo pubblicata su Instagram dallo chef del locale Walter Regolanti. Secondo quanto riportato dal Il Messaggero, la presidente del Consiglio ha pranzato con il menu di antipasti di cotti e crudi di mare, per poi proseguire con la famosa minestra di pesce di Anzio e con la rana pescatrice frollata. Negli ultimi giorni Meloni era stata costretta a cancellare il faccia a faccia con Roberta Metsola e la conferenza sulla sicurezza di Monaco. Nella giornata di oggi 20 febbraio in compagnia del compagno Andrea Giambruno si è concessa qualche ora di relax, facendo una passeggiata sul lungo mare e scattando foto con i passanti. Nonostante la giornata di riposo, poche ore fa la premier ha diffuso la registrazione degli ormai noti “Appunti di Giorgia” sui suoi canali social, dove approfondisce le decisioni del governo sul discusso tema del Superbonus. si sono inoltre inseguite indiscrezioni sempre più insistenti di una visita della premier a Kiev prevista per le prossime ore, dove sarà ricevuta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: