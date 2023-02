Giorgia Meloni verso Kiev, l’Italia prepara il settimo invio di armi: «L’Ucraina può contare su di noi»

Dopo la Polonia, l’Ucraina. Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev, dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky. La premier aveva più volte manifestato l’intenzione di visitare Kiev prima dell’anniversario dell’inizio del conflitto, il 24 febbraio. Motivi di sicurezza spingono Palazzo Chigi a mantenere massimo riserbo sui dettagli fino all’ultimo. Ma la delegazione italiana dovrebbe muoversi sulla falsariga delle molte visite che si sono susseguite nella capitale ucraina in un anno di guerra. Intanto il settimo decreto per l’invio di armi in Ucraina è in fase di preparazione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ne aveva parlato nei giorni scorsi: «Toccherà farne un altro». Ora è arrivato il momento. Oggi le le scorte negli arsenali sono ridotte e la «riserva» per la difesa del suolo nazionale non può essere intaccata.

Il settimo decreto

Ma fonti del ministero fanno sapere al Corriere della Sera che «c’è ancora margine per assecondare la richiesta di armi». Un impegno già confermato da Meloni: «L’Ucraina può contare sull’Italia, perché ci siamo stati e ci saremo». Il sistema di difesa missilistico Samp-T arriverà a destinazione solo «nelle prossime settimane». Perché bisogna superare un problema di allineamento tecnico tra i pezzi italiani e quelli francesi che compongono l’arma. Ma la dotazione bellica salirà di livello: «Sarà un’altra fattispecie di armi», sostengono con il quotidiano i rappresentanti del governo italiano. Scettici sulla possibilità che Roma invii dei caccia, parlano invece di una nuova partita di droni, «che hanno un mercato a metà strada tra il militare e il civile». E non escludono la fornitura di «missili a lunga gittata». I paesi della Nato avevano posto limitazioni a questo tipo di armamenti.

Il catalogo

Per le armi c’è bisogno di sistemi di apprendimento. Si tratta di strumenti molto sofisticati ed è necessario imparare a usarli. Anche gli altri paesi lo fanno: forniscono un catalogo ai militari di Kiev e destinano istruttori all’apprendimento. Secondo il quotidiano alcuni dei corsi si effettuano anche in Italia. Per i negoziati si attende la fine della campagna di primavera di Mosca. Secondo i militari italiani attualmente la Russia «non ha la forza di consolidare il controllo dei territori occupati». Mentre l’Ucraina «non ha i mezzi per riconquistare tutti i territori perduti». Putin quindi sta «cercando di verificare quanto l’Occidente sia disposto a resistere al fianco di Kiev». La visita a Kiev potrebbe essere anche l’occasione per rilanciare l’idea di una conferenza sulla ricostruzione. Da tenere eventualmente in Italia, non appena ci saranno le condizioni.

Le protezioni Nbcr

Il nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, sarebbe il settimo, potrebbe contenere equipaggiamenti e impianti per la protezione Nbcr, nucleare biologica chimica e radiologica, in questo caso utilizzabili eventualmente in zone popolate per tutelare la salute di civili e militari. Dagli indumenti protettivi, come le tute e le maschere fino alle pillole per potabilizzare acqua, saranno diversi i kit inviati da Roma per scongiurare gravi danni alle persone in caso di attacchi nucleari o con armi chimiche oppure semplicemente per far fronte ad eventuali incidenti come quelli paventati in passato nei pressi della centrale di Zaporizhzhia. Nella nuova fornitura ci sono sistemi lanciarazzi Himars, obici Howitzer, missili Javelin e radar per la sorveglianza aerea. Rimane il problema dell’invio degli apparecchi. Nella sua flotta aerea l’Italia ha anche Tornado e Amx, più anziani e vicini alla dismissione. La Gran Bretagna vorrebbe inviare i Typhoon. Visto che sono prodotti anche da Germania, Italia e Francia anche Roma dovrebbe dare un ok.

Il ministro Tajani e i caccia

Intanto in un’intervista a La Stampa il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani esclude per ragioni tecniche l’invio di aerei italiani: «Nel caso dovremo coordinarci con gli alleati, capire che tipo di aerei manderanno loro, perché non ha senso consegnare agli ucraini modelli diversi, poi c’è il problema di addestrare i piloti. Insomma, mi pare praticamente impossibile che vengano inviati caccia italiani». C’è anche il problema delle munizioni: «È stato chiesto ad alcuni Paesi di anticipare le consegne. Ma si valuta anche la possibilità di appalti congiunti a livello europeo sulla falsariga di quelli fatti per i vaccini anti Covid. Da parte nostra serve un ragionamento sulla capacità produttiva dell’industria italiana. Faremo quello che possiamo».

