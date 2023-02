Anche Antonello Venditti è sbarcato (non troppo convinto) su TikTok – Il video

Il cantautore romano, nel suo primo video pubblicato sulla piattaforma, appare lievemente impacciato davanti alla camera. Ma non manca l’entusiasmo per la nuova avventura social

Antonello Venditti sbarca su TikTok. Il cantautore romano, classe 1949, ha deciso di allargare i propri orizzonti social e di approdare sulla piattaforma che conta più di un miliardo di utenti nel mondo. Attualmente impegnato nel tour nei teatri italiani con Francesco De Gregori, Venditti nel suo primo video pubblicato sull’app, con il suo caratteristico gran sorriso e con tono elegante, guardando l’obiettivo, dice: «Vi annuncio che ho aperto un canale TikTok!». E il cantautore romano, un po’ impacciato dopo il breve annuncio, aggiunge timidamente rivolgendosi alla community manager al suo fianco: «E…basta?». La professionista però prende in mano la situazione, spiegando che sul profilo TikTok del cantautore romano verranno pubblicati dei contenuti inediti che non saranno disponibili sugli altri canali social di Antonello Venditti, come sul suo profilo Instagram o su Facebook. Il cantautore romano, indicando la community manager al suo fianco, asserisce sorridendo timidamente, per poi concludere ironicamente: «Va bene… avete capito, ciao!», e si congeda con un bacio ai fan. Insomma, un video per rompere il ghiaccio. Il successo di Venditti nella storia della musica italiana è già una garanzia di qualità. Il meglio su TikTok, come dimostrato nel corso degli anni sul palco, arriverà pian piano, un video alla volta.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: