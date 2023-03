Naufragio di Cutro, Mattarella domani a Crotone per rendere omaggio alle vittime della tragedia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa al largo di Steccato di Cutro. Lo riferisce l’Ansa citando fonti locali, precisando che è previsto in particolare che il capo dello Stato si rechi in visita al Palazzetto dello sport ora dismesso della città calabrese dove sono state allineate le bare delle vittime del naufragio. Sono 67 i morti sin qui accertati della tragedia.

