Schlein debutta in tv da segretaria Pd e torna all’attacco di Piantedosi: «Ha usato parole inumane. Chiarisca sui fatti gravissimi di Cutro»

A una settimana dalla sua sorprendente elezione nelle primarie a segretaria del Pd, Elly Schlein esordisce in tv nella nuova veste. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Schlein è tornata a parlare della strage dei migranti avvenuta sulle coste calabresi e delle responsabilità della catena dei soccorsi, a salire fino al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Noi siamo stati il primo gruppo che ha chiesto un’informativa» al ministro «e lui verrà a riferire sui fatti gravissimi di Crotone. Bisogna stabilire le responsabilità e la linea di comando. Capire chi ha deciso che intervenisse la Gdf che non aveva mezzi adeguati rispetto alla Guardia Costiera che aveva mezzi per intervenire», ha detto la segretaria dem. «Per 7 ore dalla segnalazione di Frontex – ha aggiunto – sono usciti due volte e rientrati. Se c’era preoccupazione perché non sono scattati i soccorsi? Noi abbiamo lanciato gli atti ispettivi per fare chiarezza perché ciò che è successo è gravissimo, è una ferita profonda sulla quale il ministro ha polemizzato anziché farsi la domanda giusta su cosa si può fare. Io ho conosciuto una madre che ha perso due figlie. Prima di dire cose inumane si dica cosa si può fare per dare protezione».

L’appello a tornare a iscriversi al Pd

La segretaria dem ha poi sottolineato come la sua vittoria alle primarie contro il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini sia avvenuta «contro tutti i pronostici» e «senza che ci vedessero arrivare. Abbiamo sentito da subito, da quando mi sono candidata, tanto calore visto che si era svegliata la speranza che poi abbiamo visto nella straordinaria partecipazione ai gazebo e che dice che il Pd c’è», ha detto la segretaria annunciando, inoltre, di aver aperto il tesseramento online al Partito democratico. «Lunedì appena dopo la vittoria avevo già annunciato che avremmo riaperto prima possibile» il tesseramento e «ho il piacere di annunciare che lo abbiamo già riaperto online sul sito e stiamo già lavorando con i circoli per poterlo andare a fare su tutto il territorio». Poi l’appello a tutto il popolo delle primarie: «Venite a fare parte di questa comunità democratica».

«Voglio essere la segretaria di tutti»

Sui nuovi assetti interni, la segretaria dem dà qualche prima informazione: «Con Bonaccini stiamo discutendo. Volevamo testimoniare la volontà di lavorare insieme senza rinunciare a procedere in una direzione chiara, quella indicata dagli elettori. Ma voglio essere la segretaria di tutti. È finito il tempo dei conflitti e di una conflittualità interna che è tutta energia sprecata rispetto alla costruzione di un’alternativa alla destra». Quanto a un eventuale ruolo di Bonaccini «stiamo discutendo forme e modi, ne discuteremo», dice Schlein. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri partiti, Schlein ribadisce che «più che le simpatie fra i partiti conta quello che possiamo fare insieme. Dopo le sconfitte alle ultime elezioni regionali bisogna trovare alcuni terreni di battaglia comune con le altre forze di opposizione. Ho sentito Calenda e Conte, sul salario minimo e la difesa della sanità pubblica possiamo possiamo lavorare insieme». Infine, Schlein sgombra il campo dai timori di possibili scissioni interne al partito: «Assolutamente no», ha detto a Fazio, ribadendo che «lavoreremo per tenere unito il partito senza rinunciare a una direzione chiara».

