Napoli-Eintracht, vietata la vendita di biglietti per i tifosi di Francoforte. Il prefetto: «Evento ad alto rischio per l’ordine pubblico»

Cambiano ancora le disposizioni in vista della partita tra Napoli e Eintracht Francoforte in programma per mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona. La scorsa settimana, il ministero dell’Interno aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti a tutti i tifosi residenti in Germania per il timore di scontri fra tifoserie. Ieri, il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso questo provvedimento, scatenando le proteste dei sindacati di polizia. Ma oggi arriva una nuova disposizione di divieto. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha adottato infatti un nuovo provvedimento che vieta la vendita di biglietti per i residenti nella città di Francoforte. La decisione è arrivata dopo la riunione di stamattina del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, che ha definito «ad alto rischio» l’incontro di Champions League di mercoledì. L’obiettivo del prefetto, si legge nel provvedimento firmato oggi, è di «prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli di tifosi dell’Eintracht».

La decisione della prefettura

A preoccupare le forze dell’ordine sono soprattutto «i rilevanti e gravi scontri» che si sono verificati fuori dallo stadio tedesco in occasione della gara d’andata tra la squadra partenopea e l’Eintracht. In giro per la città tedesca sono poi stati affissi striscioni e adesivi discriminatori nei confronti dei napoletani, apostrofati come «terroni di m***a». Il documento adottato oggi dalla prefettura di Napoli, dunque, «ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessa». A meno di altre inversioni di rotta, la vendita dei 2.700 biglietti riservati per i supporter della squadra tedesca rimarrà dunque bloccata.

