Oscar 2023, dove vedere i film candidati: i titoli disponibili al cinema e in streaming

Per chi vuole farsi trovare pronto alla notte degli Oscar, ecco una piccola guida per sapere dove guardare i principali film candidati alle statuette

Manca poco alla notte degli Oscar 2023, l’evento più atteso dell’anno per tutti gli amanti del cinema. La cerimonia di consegna degli Academy Awards si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles, in California, e sarà presentata da Jimmy Kimmel. Dopo lo schiaffo rifilato lo scorso anno da Will Smith a Chris Rock, il nuovo amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer ha annunciato che è stata creata anche una squadra speciale per la gestione di situazioni di crisi. Imprevisti a parte, però, a prendersi la scena saranno come sempre registi e attori delle più grandi case di produzione cinematografiche. Per chi vuole farsi trovare pronto alla notte degli Oscar, ecco una piccola guida per sapere dove guardare i principali film candidati alle statuette. Alcuni titoli sono ancora al cinema, mentre altri sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming on demand.

Everything everywhere all at once

Dove vederlo: al cinema (per chi risiede negli Stati Uniti, anche su Prime Video)

La commedia fantasy diretta dai Daniels, pseudonimo dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica, aggiudicandosi 11 nomination per la 95esima edizione degli Oscar. Il film racconta la storia di Evelyn Wang, una donna che gestisce una lavanderia a gettoni e viene trascinata in un’avventura folle per salvare il mondo. Un viaggio che la porterà a esplorare universi paralleli, che si collegano alle diverse vite che Evelyn avrebbe potuto condurre.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Dove vederlo: Netflix

Diretto da Edward Berger, il film porta sul grande schermo il racconto straziante del libro di Erich Maria Remarque, ambientato durante la Prima guerra mondiale. A fare da fil rouge tra i vari personaggi è la disillusione nei confronti della guerra come strumento di difesa della patria. Il film si sofferma sui traumi psicologici dei soldati tedeschi che, una volta sconfitti, tornano a casa dal fronte.

Avatar: la via dell’acqua

Dove vederlo: Disney+ (la data di uscita non è ancora stata annunciata)

Era uno dei film più attesi del 2022 e non ha deluso le aspettative. Il sequel del colossal del 2009, diretto anche questa volta da James Cameron, ha ricevuto tre nomination agli Oscar e ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino. La pellicola segue l’avventura di Jake Sully e Neytiri, alle prese con la fuga dal loro villaggio Na’vi e pronti a esplorare lo sconfinato mondo di Pandora. A offrire rifugio alla famiglia dei due protagonisti, e ad aiutarli nella lotta contro gli esseri umani, ci sarà il popolo dell’acqua.

Gli spiriti dell’isola

Dove vederlo: al cinema (e su Disney+ dal 22 marzo)

Insieme a Everything everywhere all at once, è stato forse il film più acclamato dalla critica nel 2022. Ambientato sull’isola irlandese di Inisherin, la pellicola diretta da Martin McDonagh racconta la storia di due amici di lunga data, interpretati da Colin Farrell e Brandan Gleeson. A fare da cornice alla loro vicenda c’è la guerra civile irlandese del 1923.

Elvis

Dove vederlo: disponibile solo a pagamento su Chili e Apple iTunes

Dopo Moulin Rouge, Baz Luhrmann si rituffa nel cinema musicale raccontando la vita di Elvis Presley, il re del Rock&Roll, interpretato da Austin Butler. Una pellicola che segue l’ascesa dell’artista verso il successo, raggiungendo vette di popolarità che nessuno prima di lui aveva mai toccato. Affianco a Elvis c’è sempre il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks), con cui l’artista intreccia un sodalizio artistico lungo vent’anni.

The Fabelmans

Dove vederlo: al cinema

Dopo aver diretto alcuni dei film più iconici degli ultimi decenni, Steven Spielberg torna al cinema per raccontare una storia diversa da tutte le altre: la sua. The Fabelmans, infatti, è una pellicola semi autobiografica, in cui il regista americano racconta la sua infanzia e adolescenza in Arizona, prima di trasferirsi in California e scoprire la magia del cinema.

Tár

Dove vederlo: al momento non disponibile sulle piattaforme di streaming

Nel film diretto da Todd Field, Cate Blanchett interpreta Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi. La storia di Tár, però, è fatta di luci e ombre. Forte della sua posizione, infatti, la protagonista abusa a vari livelli del suo potere. La performance magistrale di Blanchett è valsa una nomination per la statuetta di miglior attrice.

Top gun: Maverick

Dove vederlo: Paramount+

Tom Cruise torna sul grande schermo e lo fa nei panni di Pete «Maverick» Mitchell, a 36 anni dall’uscita del primo capitolo di Top Gun. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi, il coraggioso pilota di caccia incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo vecchio compagno di volo. Alle prese con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà superare le sue paure per portare a termine l’ennesima missione apparentemente impossibile.

Triangle of sadness

Dove vederlo: disponibile a pagamento su Prime Video

Il film diretto dallo svedese Ruben Östlund, ambientato nel mondo della moda, racconta la storia di due modelli che meditano di abbandonare una volta per tutte le passerelle. Dopo la loro ultima sfilata, Carl e Yaya – questi i nomi dei due protagonisti – vengono invitati su uno yacht per una crociera di lusso. Ed è qui che si scatenerà una tempesta che rischia di mettere in pericolo il comfort dei passeggeri.

Blonde

Dove vederlo: Netflix

Il film diretto da Andrew Dominik ripercorre la vita di Marilyn Monroe, interpretata magistralmente da Ana de Armas (candidata come miglior attrice). La pellicola esplora la tensione tra la vita pubblica e quella privata della diva di Hollywood. Un equilibrio delicato, che Dominik restituisce attraverso un film che si colloca a metà tra realtà e finzione.

The Whale

Dove vederlo: al cinema

Il film diretto da Darren Aronofsky è una storia di esclusione, marginalità e traumi interiori. The Whale racconta la vita di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di obesità e conduce una vita da recluso in casa. Charlie ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, ad eccezione di Liz, l’infermiera che segue le sue cure. Quando scopre che gli resta poco tempo da vivere, Charlie decide di cercare un’ultima possibilità di riscatto, a costo di dover affrontare le sue paure più profonde.

Aftersun

Dove vederlo: Prime Video

Un film dall’estetica vintage, ambientato in un resort turistico alla fine degli anni Novanta. La pellicola diretta da Charlotte Wells racconta la storia di Sophie, una ragazza di 11 anni (Frankie Corio), e di suo padre Calum (Paul Mescal). Forti della loro sintonia, i due decidono di trascorrere l’estate in Turchia. Vent’anni dopo, i ricordi di quell’ultima vacanza insieme diventano un ritratto straziante del loro rapporto.

Argentina, 1985

Dove vederlo: Prime Video

Il film diretto da Santiago Mitre racconta la storia di Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, i due procuratori che hanno indagato sulla dittatura militare argentina. Mentre accusano i comandanti dell’esercito di crimini contro l’umanità, i due uomini temono per la propria incolumità e quella delle rispettive famiglie. Niente, però, può fermare la loro sete di giustizia.

Close

Dove vederlo: Now

Il film diretto da Lukas Dhont racconta il delicato tema delle discriminazioni sessuali e del confine tra amore e amicizia. I protagonisti della storia sono i due tredicenni Léo e Rémi, abituati fin da piccolissimi a dimostrarsi affetto anche in pubblico. Un giorno, però, una compagna di scuola si chiede davanti all’intera classe se i due sono una coppia. Léo inizia per la prima volta a preoccuparsi di cosa possa pensare chi li vede da fuori, finendo per interrompere bruscamente la propria amicizia con Rémi.

Black Panther: Wakanda Forever

Dove vederlo: Disney+

Il sequel del film Marvel, diretto da Ryan Coogler, comincia senza re T’Challa, interpretato nel primo film da Chadwick Boseman, scomparso nel 2020. La morte del re dà inizio a una guerra per il trono, che finisce per indebolire il regno di Wakanda di fronte alle mire coloniali delle altre nazioni. Toccherà a Shuri (Letitia Wright) prendere il controllo della situazione e salvare Wakanda dagli invasori.

Amsterdam

Dove vederlo: Disney+

Il film diretto da David O. Russel arruola un cast d’eccezione, di cui fanno parte – tra gli altri – Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Robert De Niro, Chris Rock e Taylor Swift. La pellicola è ambientata negli anni ’30 e racconta la storia di tre amici, testimoni di un omicidio con cui non hanno niente a che fare ma di cui diventano i principali sospettati.

Glass Onion: Knives out

Dove vederlo: Netflix

Il film diretto da Rian Johnson è il secondo che ha per protagonista il detective Benoit Blanc (Daniel Craig). Questa volta l’investigatore viene chiamato a risolvere un mistero in Grecia, nella residenza privata del magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton). Anche in questo caso, toccherà al detective Blanc scoprire chi fra i protagonisti ha le mani sporche di sangue.

Le pupille

Dove vederlo: Disney+

L’ultimo film di Alice Rohrwacher è ambientato durante un periodo di guerra, in un orfanotrofio femminile gestito da suore. Una storia di innocenza, fantasia e libertà. Parole che stridono con la rigida ambientazione religiosa della pellicola. Toccherà alle bambine affacciarsi dalla finestra e, a costo di essere disobbedienti, scoprire le magie del mondo.

Foto di copertina: EPA/CAROLINE BREHMAN | I preparativi per la 95esima cerimonia degli Academy Awards (Los Angeles, Usa – 8 marzo 2023)

