Fifa, Gianni Infantino rieletto presidente per acclamazione: «Vi amo tutti»

Nessuna sorpresa a Kigali, in Ruanda, dove si sono svolte le elezioni per il nuovo presidente della Fifa. Gianni Infantino è stato rieletto, per acclamazione, dall’assemblea dei 211 delegati del Congresso. D’altronde il 52enne italo-svizzero era l’unico candidato a succedere a se stesso. Infantino quindi, eletto per la prima volta nel 2016, entra nel suo terzo mandato, che durerà fino al 2027. «Vi amo tutti», ha detto soddisfatto al Congresso. Il dirigente ottiene l’investitura a pochi mesi dai mondiali in Qatar e dopo le polemiche che l’hanno accompagnato.

