Maternità surrogata, calendarizzata la proposta del centrodestra per rendere il reato universale

Entra in Parlamento la battaglia, finora dialettica, dei partiti di maggioranza contro la maternità surrogata. La pratica non è consentita in Italia, ma da qualche giorno è tornata al centro del dibattito pubblico dopo la bocciatura del regolamento europeo per il riconoscimento dei certificati di filiazione esteri. Oggi, 21 marzo, la commissione Giustizia della Camera ha deciso di calendarizzare le proposte di legge del centrodestra: accorpate quelle di Lega e Forza Italia al testo con prima firma della deputata Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia. Le proposte non prevedono l’introduzione di un nuovo reato che, appunto, è già previsto dal nostro ordinamento. Piuttosto, vorrebbero rendere il reato di surrogazione di maternità – o gestazione per altri – universale, in modo che la giustizia italiana possa perseguire quei genitori che hanno fatto ricorso alla pratica all’estero. «Tutto il centrodestra – commenta Varchi – è d’accordo nel rendere la maternità surrogata reato universale: le diverse proposte sono sovrapponibili».

La legge 40/2004 già vuole che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro». Perché, allora, già oggi non vengono perseguiti quei genitori che diventano tali grazie alla gestazione per altri? In generale, i singoli Stati possono esercitare la propria giurisdizione su quei reati commessi nel proprio territorio nazionale. Ci sono però alcune eccezioni, tra cui quella che si rifà alla cosiddetta «giurisdizione universale». Questo principio vuole che alcuni delitti siano così rilevanti da poter essere perseguiti in tutti i Paesi del mondo. Di solito si tratta di crimini estremamente gravi come la tortura, il genocidio, i crimini di guerra e contro l’umanità. Il centrodestra punta a far annoverare, tra questi, anche la maternità surrogata, in modo che i tribunali italiani possano processare i genitori di figli nati con questa pratica.

