Naufragio di Cutro, trovata la 88esima vittima: è un uomo di 30 anni

È stato trovato questa mattina nelle acque di Steccato di Cutro il corpo dell’88esima vittima del naufragio dello scorso 26 febbraio. Si tratta di un uomo di circa 30 anni. Anche lui si trovava sul barcone proveniente dalla Turchia che si è spezzato in due a poche decine di metri dalle coste calabresi. Il corpo dell’uomo è stato avvistato in mare, a pochi metri dalla riva, dal personale dei vigili del fuoco che stava operando nella zona. Con questo ritrovamento, sale il bilancio totale delle vittime ma non quello dei minori deceduti nel naufragio, fermo a quota 35 vittime, di cui 26 compresi nella fascia d’età tra i 0 e i 12 anni.

