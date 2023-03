FoxNews e la versione fuorviante sulla morte di Brian Sicknick a Capitol Hill «diffusa dai democratici»

Continuano le discussioni intorno ai servizi del volto di Fox News Tucker Carlson sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Come Open ha già spiegato, una volta ottenuti i filmati inediti delle telecamere di sicurezza del Campidoglio di Washington, il conduttore li ha usati per smentire una presunta narrazione «perpetrata dai democratici», un pretesto usato da alcune frange della destra statunitense per fomentare sospetto circa la versione ufficiale dei fatti. Oggetto della verifica di oggi è un video ripreso dalle telecamere di sicurezza, che mostra l’agente di polizia Brian D. Sicknick muoversi durante l’assalto. Secondo quanto affermato nello stesso video, questo dimostrerebbe che la versione «diffusa ancor oggi dai media democratici» secondo la quale Sicknick sarebbe stato «ucciso durante l’assalto» è falsa. Carlson parla della «singola menzogna più potente che i democratici ci hanno raccontato sui fatti del 6 gennaio». Le cose, però, non stanno così.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Questa la descrizione:

«Tucker Carlson: I Democratici hanno visto il video dell’agente Sicknick e hanno mentito sulla sua morte. VIDEO | I Democratici sapevano che l’agente della polizia capitolina Brian Sicknick non era stato ucciso durante la rivolta di Captiol Hill, ma hanno mentito al pubblico sulla sua morte, secondo Tucker Carlson di Fox News, sulla base di un video appena pubblicato. Tucker Carlson ha ottenuto quasi 41.000 ore di filmati inediti della rivolta in Campidoglio che erano stati nascosti dai Democratici ma che sono stati forniti dal Presidente della Camera Kevin McCarthy tre settimane fa. Come Breitbart News aveva già notato in precedenza, il Comitato sul 6 gennaio, gestito dai Democratici, aveva rilasciato solo ciò che voleva che il pubblico vedesse – anche modificando in modo ingannevole alcuni filmati – per sostenere le affermazioni che vi fosse stata una “insurrezione”. Tucker Carlson ha detto che i filmati completi – a cui i media hanno chiesto accesso solo ora, da quando Carlson lo ha ottenuto – hanno dimostrato il contrario: che sebbene alcune persone siano state violente, la stragrande maggioranza di coloro che si trovava in Campidoglio non lo sono state e potrebbero aver creduto di protestare legalmente, data l’apparente cooperazione di alcuni agenti delle forze di polizia del Campidoglio. Nel caso di Brian Sicknick, che i media hanno falsamente affermato essere stato ucciso con un estintore durante la rivolta (notizia poi ritrattata dal New York Times), il Comitato sul 6 gennaio ha continuato a sostenere che fosse stato ucciso dai rivoltosi anche dopo che la sua morte era stata accertata per cause naturali. Tucker Carlson ha mostrato un filmato in cui si vede un agente, che secondo lui è Sicknick, continuare a svolgere le sue funzioni “con vigore” anche dopo essere stato affrontato dalla folla fuori dal Campidoglio. Tucker Carlson ha aggiunto che gli investigatori del Comitato sul 6 gennaio hanno esaminato quel filmato, dal momento che aveva un segnalibro elettronico, ma hanno continuato a fuorviare il pubblico sulla causa della morte dell’agente Sicknick per promuovere la loro affermazione di una “insurrezione mortale”. Come Breitbart News ha notato l’anno scorso, il presidente della commissione del 6 gennaio, Bennie Thompson (Democratico del Missouri), ha affermato, falsamente, che i rivoltosi erano colpevoli di aver “picchiato e ucciso selvaggiamente gli agenti delle forze dell’ordine”, nonostante la mancanza di prove. Tucker Carlson ha fatto invece notare che l’agente Sicknick era un “elettore di Trump” e ha sostenuto che la sua morte e il suo corpo sono stati abusati dai politici per i loro scopi. (La famiglia di Sicknick ha rilasciato però una dichiarazione in cui denuncia con rabbia le affermazioni di Tucker Carlson). (Breitbart News)».

Il testo di Breibart

Innanzitutto va notato come il testo della descrizione sia ripreso da Breibart, un sito legato all’estrema destra statunitense noto per aver pubblicato contenuti razzisti, xenofobi, e misogini, oltre ad aver diffuso vere e proprie teorie del complotto. Quello che va stabilito, però, è la narrazione del video. Mentre l’agente Sicknick si muove per una sala del Campidoglio, si sente Carlson sostenere che il poliziotto «non dovrebbe essere ridotto a un trampolino di lancio per le ambizioni politiche del partito democratico. Ancor oggi, i media descrivono Sicknick come una persone che venne “ammazzata” il 6 gennaio. Il video che noi abbiamo visionato prova che questa è una bugia. Nel filmato si vede Sicknick camminare per il campidoglio dopo il suo presunto omicidio. In ogni aspetto Sicknick appare in salute e vigoroso. Indossa un elmetto, quindi è difficile credere che sia stato ucciso da un colpo alla testa»

Cosa è successo realmente

Diverse delle cose dette nel servizio sono vere, ma il modo in cui vengono contestualizzate è molto fuorviante. Come evidenziato dai colleghi di Factcheck.org, nel rapporto della polizia stilato il giorno dopo l’assalto, non si parla di alcun infortunio alla testa. Si legge infatti che «Sicknick è morto a causa di infortuni verificatisi mentre lavorava e mentre affrontava fisicamente i protestanti». In seguito «l’agente era tornato alla centrale e collassato».

Quello a cui fa riferimento Carlson, così come la descrizione dei post su Facebook, è la teoria che si era diffusa inizialmente, secondo la quale Sicknick sarebbe morto a causa di un colpo alla testa con un estintore ricevuto per mano di uno degli assaltatori. L’8 gennaio 2021, il New York Times citava degli ufficiali di polizia che sostenevano questa versione. Erano passati appena due giorni dall’assalto, e i fatti erano meno chiari di ora. Questa versione si è poi rivelata falsa. Sicknick, infatti, è stato colpito agli occhi da uno spray chimico spruzzato da uno degli assaltatori.

Questa versione era assodata già ad aprile 2021, come confermato da questo articolo del Washington Post di giorno 19. La testata cita gli esami del medico legale di DC Francisco J. Diaz che evidenziano come Sicknick sia stato colpito da due infarti approssimativamente otto ore dopo essere stato colpito dalla sostanza chimica spruzzata da uno degli assaltatori. Sebbene la morte sia stata attribuita a cause naturali Diaz ha chiarito che non si può escludere che i fatti del 6 gennaio abbiano avuto un ruolo nel decesso dell’uomo. Un video diffuso pochi giorni dopo – il 28 aprile – da Cbs, mostra la dinamica degli eventi. Si vedono Sicknick e una collega mentre vengono colpiti dallo spray. Successivamente si vede Sicknick sfregarsi gli occhi doloranti in quello che – lui ancora non lo sapeva – era l’ultimo giorno della sua vita.

Conclusioni

Secondo Carlson, i media democratici avrebbero diffuso una narrazione falsa sulla morte dell’agente fino al giorno d’oggi. Inizialmente, era stato il New York Times, citando fonti interne alla polizia, a parlare di un colpo alla testa dato da un assaltatore a Sicknick con un estintore. La versione dell’estintore si è rivelata effettivamente falsa e spiegata poco tempo dopo dal Washington Post. Sicknick è stato colpito da uno spray chimico, non da un estintore, ed è morto circa 8 ore dopo gli scontri del 6 gennaio. È stato lo stesso medico ad aprire all’ipotesi che gli scontri al Campidoglio abbiano avuto un ruolo nella morte dell’agente.

