Roma, al concerto dei Maneskin succede di tutto: i fan si scatenano sul palco, una ragazza sviene. Damiano: «È successo anche a me» – I video

Tanta fortuna per chi ieri sera al concerto dei Maneskin al PalaLottomatica di Roma è riuscito a salire sul palco assieme a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sulle note di Kool Kids. Nei video ripresi da chi è rimasto sul parterre, al di là di una schiera di telefoni, si vedono i fortunati fan che sono riusciti a farsi spazio saltare assieme ai loro idoli mentre la potenza dei riff del gruppo rock pervade il palazzetto. Ieri sera i quattro, che hanno esordito ormai diversi anni fa in via del Corso, hanno fatto ritorno nella capitale a 9 mesi dal grande evento al Circo Massimo. Il concerto di ieri, con replica prevista per questa sera, era stato annunciato nel 2021 e avrebbe dovuto tenersi l’anno scorso, prima che impegni negli Usa e il Covid costringessero il gruppo a posticipare le date. È stata una serata ricca di eventi quella di ieri, con Damiano che lanciandosi sul pubblico ha visto il suo cappello sparire – chissà se chi lo ha preso lo venderà o lo terrà per sé. Non solo, il frontman, in queste ore virale su TikTok per la sua ricetta del pesto fatto con grinder e plug anale, ha consolato una fan che era svenuta. «Non ti vergognare, sei una grande», le ha detto, prima di condividere con il pubblico una confessione: «Anche io sono svenuto qui, al concerto di Coez, nel 2016. Due volte».

