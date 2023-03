Salario minimo, l’affondo di De Luca: «Buona idea, ma al Sud serve prima il lavoro minimo» – Il video

«Molti ora parlano del lavoro e si stanno sbattendo per intestarsi la grande proposta del salario minimo garantito. È una buona cosa, ma al Sud servirebbe prima il lavoro minimo garantito». Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, tira una frecciatina ai suoi colleghi del Partito Democratico. La proposta di un salario minimo garantito, da affiancare alla contrattazione collettiva, è stato il primo tema di confronto tra la neosegretaria del Pd Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un video pubblicato su Instagram, De Luca dice di essere favorevole alla proposta dei dem, ma consiglia di dare la priorità alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle regioni del Sud. In ogni caso, fa notare il governatore campano rivolgendosi ai suoi compagni di partito, «finora di salario minimo garantito abbiamo solo parlato, ma non abbiamo fatto nulla».

Foto di copertina: ANSA/CESARE ABBATE | Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

