Checco Zalone scova Giorgia Meloni al suo show a teatro: «Non mi fate fare figure di me*** che mi ha preferito al karaoke con Macron» – Il video

C’era anche Giorgia Meloni allo spettacolo di Checco Zalone al Teatro Brancaccio di Roma. Per assistere a «Amore+Iva» la premier si è intrufolata nel teatro quando ormai le luci erano spente a quasi un minuto dal sipario. La sua presenza però non è sfuggita a Luca Medici, che dopo un paio d’ore ha rivelato al pubblico: «Non mi fate fare figure di me… che c’è la presidente del Consiglio qua che ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron». Una volta riaccese le luci, la premier con il compagno Andrea Giambruno è stata vista andare via accompagnata da qualche applauso e la curiosità dei presenti. Tra le poltrone del Brancaccio c’erano anche Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò, oltre al campione olimpico Gianmarco Tamberi e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

