Riforma delle pensioni in Francia, gli attivisti del clima si uniscono alle proteste a ritmo di techno: «Retraites, climat, même combat» – Il video

«Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraites, climat: même combat». «Pensioni, clima, stessa lotta: nessun pensionato su un pianeta bruciato», è l’inno-techno creato dal movimento francese Alternatiba Paris per la difesa del clima e per la giustizia sociale, per sostenere le proteste che sono esplose in Francia a seguito all’approvazione della riforma sulle pensioni voluta da Emmanuel Macron. I techno-attivisti del gruppo, durante le proteste, utilizzano il ballo, il canto e la musica, intendendoli come un «mezzo rivoluzionario per liberarsi dall’oppressione». «La danza è uno strumento politico e il corpo uno strumento di lotta: la gioia è uno degli ultimi spazi che questo sistema oppressivo non ci toglierà. Puoi fare una dichiarazione politica seria mentre canti e balli, è sempre stato parte dei movimenti sociali», ha spiegato Mathilde Caillard, 25 anni, una delle giovani attiviste climatiche diventata quasi un’icona delle proteste parigine del movimento ambientalista. In un video divenuto virale sui social, Caillard viene ripresa mentre protesta avanzando a tempo di techno, raccogliendo numerose critiche e insulti, ma anche riuscendo a coinvolgere sempre più giovani nella causa. Come spiegato ai microfoni di Reporterre da Élodie Nace, portavoce di Alternatiba Paris, «sulla scia di quel video, molte persone hanno contattato il movimento ambientalista per unirsi a loro nelle proteste. Ballare e cantare sono un modo per raggiungere un altro pubblico, più giovane e non sindacalizzato. Completa tutto ciò che stiamo già facendo per lottare contro questa riforma ingiusta e dannosa anche per il clima, appoggiando e sostenendo le proteste dei lavoratori durante i loro sit-in e picchetti».

