Anche su TikTok la protesta francese contro la riforma delle pensioni, così i ragazzi prendono in giro Macron – I video

Su TikTok, c’è chi ricalca il labiale delle parole e chi ci si inventa sopra un balletto. Ma non si sta parlando di una hit della musica mondiale, bensì di un’intervista del presidente francese Emmanuel Macron, chiamato in televisione a giustificare la sua risolutezza nel portare avanti la riforma delle pensioni che da settimane infiamma gli animi dei cittadini francesi, che scendono in piazza e scioperano contro l’aumento dell’età pensionabile nel Paese recentemente approvato. In un mare di parodie e prese in giro, si riesce a scovare il video originale. Si tratta di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva TF1 mercoledì scorso. Ci sono due motivi che hanno reso l’intervista particolarmente popolare. Il primo è quello che ha destato le attenzioni di TikTok. Nel flusso del discorso, all’inquilino dell’Eliseo si sente dire: «Mi pare che mentre parlo voi siate convinti che a me fa piacere fare questa riforma». «Ce lo dica lei», lo incalza la giornalista. «No», risponde secco Macron prima di lanciarsi nell’accusa: «Non pensate che preferirei di gran lunga fare come hanno fatto tanti prima di me e nascondere la polvere sotto il tappeto?». A quel punto, Macron decide di rispondersi da solo con un tono che alcuni definiscono «da prima donna». «Oui peut-être». Passo di danza.

L’orologio sfilato

Il secondo motivo per cui l’intervista è diventata virale, come spesso viene ricordato nei commenti sotto i video, è che Macron, mentre parlava ai giornalisti, ha deciso di sfilarsi l’orologio che portava al polso. Lo ha fatto dopo averlo sbattuto inavvertitamente sul tavolo. In molti pensavano che si trattasse di uno stratagemma per non fare vedere che si trattava di un accessorio costoso. Inizialmente si era ipotizzato che il prezzo dell’orologio fosse di 80 mila euro. Mentre verifiche successive hanno ridimensionato le ipotesi. Si trattava di un Bell & Ross BRV192 del costo di circa 2 mila euro.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: