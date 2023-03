Platinette, la foto che rassicura i fan a 15 giorni dall’ictus: «In piedi da solo per la prima volta!»

Passo dopo passo, le condizioni di Platinette migliorano. Dopo essere stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo, l’opinionista televisivo, attore, cantante e doppiatore è tornato sui social, pubblicando alcune foto da cui traspare che le sue condizioni di salute sono discrete e in fase di miglioramento. Mauro Coruzzi, in alcuni scatti pubblicati su Instagram in cui è si mostra in piedi mentre si trova a fare alcuni esercizi di riabilitazione, esulta: «In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!!». In precedenza, Platinette aveva voluto rassicurare i fan aveva pubblicato alcuni scatti in cui appariva sorridente, ma ancora sdraiato a letto. Insomma, la riabilitazione è solo all’inizio e le condizioni di Platinette fanno ben sperare. Anche sotto questo post, i fan esultano per il miglioramento di Coruzzi. Sono infatti centinaia i commenti di persone che esultano per i miglioramenti dell’attore e opinionista televisivo, felici di vederlo in piedi, dato che dopo un attacco ischemico non è un fattore scontato. La riabilitazione richiederà tempo, ma la voglia di riprendersi è tanta: «Viva la vita!».

