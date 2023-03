La Russia lancia due missili supersonici anti-nave Moskit sul Mar del Giappone

La marina russa ha lanciato missili supersonici anti-nave contro un finto bersaglio nel Mar del Giappone. Lo ha fatto sapere oggi, martedì 28 marzo 2023, il ministero della Difesa russo. «Nelle acque del Mar del Giappone, le navi missilistiche della Flotta del Pacifico hanno lanciato missili da crociera Moskit contro un finto bersaglio nemico», ha affermato il ministero in una nota sul proprio account Telegram. «L’obiettivo, situato a una distanza di circa 100 chilometri (62,14 miglia), è stato colpito con successo da un colpo diretto di due missili da crociera Moskit».

L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che il missile P-270 Moskit, che ha il nome in codice NATO o SS-N-22 Sunburn, è un missile da crociera supersonico a medio raggio di origine sovietica. È in grado di distruggere una nave entro un raggio di 120 km (75 miglia). Il lancio dei missili arriva una settimana dopo che due bombardieri strategici russi in grado di trasportare armi nucleari hanno sorvolato il Mar del Giappone per più di sette ore. Mosca lo ha definito un «volo pianificato».

