Valanga sulle Alpi, l’ennesima tragedia sul versante francese del Monte Bianco: almeno quattro morti e diversi feriti

Sono almeno quattro le persone morte oggi in seguito a una valanga sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francesi dell’Alta Savoia, a pochi chilometri dalla cima del Monte Bianco. Lo rende noto, con un tweet, il ministro dell’Interno francese Gérald Dermanin. Il bilancio, precisa il ministro, è ancora provvisorio e i soccorritori sono al lavoro per recuperare i corpi delle vittime e le «diverse persone» rimaste ferite. Il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11:27 di questa mattina nel comune di Les Contamines-Montjoie, e che l’enorme valanga sarebbe stata larga 500 metri e profonda 1.500 metri. Soltanto una settimana fa, due giovani torinesi – Gabriele Del Carlo e Velio Coviello – erano morti travolti da una valanga sul versante italiano delle Alpi, nella zona dello Chateau des Dames in Valle D’Aosta. Per la Francia si tratta della seconda notizia tragica nel giorno di Pasqua. Questa notte, infatti, a Marsiglia è crollata una palazzina e i soccorritori temono sotto le macerie possano essere rimaste una dozzina di persone.

