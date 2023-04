È morto lo storico chitarrista degli Abba, l’addio della band a Lasse Wellander: «Eri fulcro delle nostre vite» – Il video

Aveva 70 anni Lasse Wellander, lo storico chitarrista degli Abba, morto lo scorso 7 aprile. Ad annunciarlo dopo tre giorni sui social è stato lo stesso gruppo svedese: «È con incredibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato per sempre». Come spiega il post della band, Lasse «è stato colpito di recente da un cancro diffuso e nel giorno di Venerdì Santo è morto tranquillamente, circondato dalle persone più vicine». I componenti del gruppo svedese ricordano Wellander come «un fulcro delle nostre vite, ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto». Wellander, classe 1952, si unì alla band svedese nell’ottobre del 1974, quando vennero registrate i brani Crazy World e Intramezzo N.1. A partire dal 1975, Wellander divenne un vero e proprio punto di riferimento per gli Abba, incidendo per loro le parti di chitarra in diversi album e salendo sul palco con loro nei tour del 1975, 1977, 1979 e del 1980, quando la band svedese raggiunse l’apice del successo. Ma il “tocco” di Wellander è presente anche nelle colonne sonore dei film Mamma Mia e Mamma Mia! Here We Go Again, così come nell’album per celebrare la reunion della band nel 2021, Voyage. L’opera musicale di Wallander, però, non si ferma alla collaborazione con gli Abba. Il chitarrista infatti ha pubblicato sette album da solista, e ricevuto nel 2005 l’Albin Hagström Memorial Award dalla Royal Swedish Academy of Music, oltre che il prestigioso premio Studioräven Award dell’Unione dei musicisti svedesi.

