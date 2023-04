Roma-Feyenoord, spuntano gli olandesi con gli ultras napoletani: il sospetto su come possono aggirare il blocco dei biglietti

A poco sembra essere servito finora il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord che sarebbero già in Italia, per la precisione a Napoli. Sarebbero stati proprio gli ultras napoletani a invitare un gruppo di olandesi, con cui c’è un gemellaggio, come testimoniano foto e video che circolano nelle chat dei gruppi organizzati del tifo. E gli albergatori romani avrebbero già segnalato alla prefettura diverse prenotazioni di residenti a Rotterdam in vista della partita di Europa League giovedì all’Olimpico contro la Roma. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, assicura che per il momento «non c’è preoccupazione», ma «il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere informazioni». I contatti sono aperti anche con Federalberghi, con lo scenario ormai sempre più probabile che gli hooligans olandesi abbiano intenzione di passare la giornata della partita nella Capitale e quindi con l’alto rischio che possano scoppiare disordini nelle ore prima del match. A Napoli sarebbero accorsi i tifosi del gruppo VaK S, che potrebbero assistere al ritorno dei quarti di Champions del Napoli contro il Milan, in programma martedì alle 21 al Diego Armando Maradona. Si tratta della frangia più violenta del tifo organizzato del Feyenoord che ha posato con tanto di bandiere assieme agli ultras napoletani sul lungomare davanti al Maschio Angioino. L’allerta sale anche alla luce degli scontri dello scorso gennaio tra romanisti e napoletani, come ricorda Repubblica, prima dell’agguato organizzato dagli hooligans della Stella Rossa di Belgrado al gruppo romanista Fedayn vicino all’Olimpico. Il sospetto è che i napoletani abbiano aiutato gli olandesi ad aggirare il blocco dei biglietti a Roma comprandoli per conto loro.

