Eurovision 2023, Mahmood sarà ospite alla finale del festival: la prima volta per un artista italiano

Tra gli ospiti speciali della finale dell’Eurovision Song Contest alla Liverpool Arena ci sarà anche Mahmood. L’artista è stato chiamato dalla Bbc ed è la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione del Festival all’estero. Mahmood si è detto molto felice di tornare su quel palco. «Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite. È un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo», ha dichiarato. Si tratta della sua terza partecipazione all’Eurovision. La prima nel 2019 quando, grazie alla vittoria di Sanremo con Soldi, ha rappresentato l’Italia a Tel Aviv. La seconda è stata l’anno scorso a Torino dopo aver vinto nuovamente il Festival della musica italiana assieme a Blanco con il brano Brividi. E ora ci tornerà di nuovo, ma in una veste diversa. Quella di ospite.

Chi sono gli altri italiani presenti

Con l’invito di Mahmood sale così a 4 il numero degli artisti italiani presenti in questa edizione dell’Eurovision. Ovvero il 10% del totale. A rappresentare l’Italia sarà Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con la canzone Due Vite. Gli altri italiani sono: Alessandra Mele, che rappresenterà la Norvegia con Queen of Kings, e il gruppo Piqued Jacks – composto da E-King, Majic-o, littleladle e HolyHargot – per San Marino. Nelle tre passate edizioni italiane gli ospiti fuori gara sono stati Mario Del Monaco (Napoli 1965), Arturo Brachetti (Roma 1991) e Diodato, Dardust, Il Volo, e Gigliola Cinquetti (Torino 2022). A condurre le due semifinali – martedì 9 e giovedì 11 maggio – saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi su Rai 2, mentre la finale si terrà sabato 13 maggio alle 20.40 su Rai 1.

