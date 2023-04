Il No vax Robert Kennedy Jr lancia la sfida a Biden e si candida ufficialmente alla Casa Bianca

Robert F. Kennedy Jr, nipote del presidente Jfk e figlio di Bob Kennedy, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni degli Stati Uniti del 2024. Aveva già anticipato le sue intenzioni agli inizi di aprile e ora le ha formalizzate a un evento a Boston. «Ringrazio mia moglie: la conoscerete, è molto divertente e sarà bello averla alla Casa Bianca», ha detto dopo aver fatto l’annuncio. Si tratta di una candidatura che fa molto discutere. Di fatto è un No vax convinto che in più occasioni ha fatto da megafono a teorie cospirazioniste sui vaccini, sul 5G e sulle valute digitali. In particolare, fece molto parlare la sua sparata di gennaio dell’anno scorso in cui disse che Anna Frank aveva più libertà degli americani No vax che dovevano fare i conti con le regole anti Covid. Inoltre, nel 2021 pubblicò anche il libro The Real Anthony Fauci, dove accusa il noto virologo americano di aver aiutato uno «storico colpo di stato contro la democrazia occidentale» durante la pandemia.

«La mia famiglia non c’è: la pensiamo diversamente»

«Una parte della mia famiglia non è qui con me oggi. Molti di loro non sostengono quello che sto facendo oggi: hanno una visione diversa della politica e rispetto le loro opinioni», ha detto Kennedy Jr riferendosi all’assenza di parte della sua celebre famiglia. Ma c’è già aria di campagna elettorale. «Uno dei principi della mia campagna e della mia presidenza sarà mettere fine alle divisioni che ci sono nel Paese: dobbiamo parlare dei valori che abbiamo in comune, non di quello su cui non siamo d’accordo», ha detto il figlio Bob Kennedy promettendo agli americani che dirà loro sempre la verità.

