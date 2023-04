Napoli-Salernitana, il gol di Dia che ha ammutolito il Maradona. E intanto Salerno festeggia – Il video

Sembrava fatta per il Napoli che per 20 minuti ha avuto le mani sul suo terzo scudetto, a 33 anni dall’ultimo, quando tra le fila dei partenopei militava ancora Diego Armando Maradona, a cui ora è intitolato lo stadio cittadino. Minuti di canti e di festa (solo rimandata dalla matematica) che sono stati temporaneamente taciuti dalla rete del senegalese Boulaye Dia. Mentre a Napoli si dovrà attendere ancora per dare sfogo alla gioia, 50 chilometri più a sud, i tifosi della Salernitana urlano e intonano cori sul lungomare della città. Il silenzio che attanagliava il centro si è sciolto mentre cresce la consapevolezza di poter evitare la retrocessione. Tutt’altra scena al Maradona, dove la rete dell’attaccante 26enne ha ammutolito i tifosi azzurri, rimasti in silenzio di fronte al gol, per poi fischiare sonoramente i granata quando sono andati a esultare sotto la curva.

