Le teorie infondate di Robert Malone e la Spike dei vaccini anti Covid-19 trasmissibile sessualmente

Non basta continuare a condividere video ricchi di congetture per dimostrare che i vaccini Covid siano pericolosi

Sono ancora disponibili online diverse condivisioni risalenti al marzo 2022 (per esempio qui, qui e qui) con una clip dove Robert Malone fa diverse affermazioni riguardo alla possibilità che la Spike dei vaccini Covid possa essere trasmessa attraverso i rapporti sessuali. Riscontriamo ulteriori condivisioni nel 2023 dello stesso contenuto (qui e qui) Dal momento che questo personaggio a sostenuto a più riprese che l’antigene causi gravi eventi avversi, questo comporterebbe che i vaccinati siano i veri soggetti contagiosi da cui tenersi alla larga. Esistono anche condivisioni recenti, come questa del 26 aprile scorso.

Per chi ha fretta:

Non esistono dati che supportino le affermazioni sulla tossicità della Spike indotta dai vaccini Covid.

Non esistono prove nemmeno della possibilità che tale proteina possa venire trasmessa mediante i fluidi corporei.

Analisi

La clip sta venendo condivisa usando un escamotage. La prima parte del testo serve a promuovere il contenuto. La seconda parte è la perfetta negazione della prima. Forse ironia, oppure un ingenuo tentativo di eludere i controlli:

IL VACCINO, OLTRE CHE CON LE TRASFUSIONI, SI PUÒ TRASMETTERE ANCHE TRAMITE RAPPORTI SESSUALI

Lui è il Professor Robert Malone, ossia l’inventore della tecnologia a mRNA; il vero ideologo creatore dei “Sieri Magici”

Massimo Livello Accademico

Sentite cosa disse in questa intervista di un anno fa.

Video ovviamente censurato sia su Facebook che su Youtube

Non risulta affatto che la Spike possa trasmettersi, né attraverso i contatti con i vaccinati tipo aerosol droplet o contatti diretti tipo strette di mano, né tantomeno attraverso i tamponi o il semplice uso delle mascherine.

Il testo circola in ulteriori post del 2023:

Malone no è l’inventore della tecnologia a mRNA

Il dottor Robert Malone, virologo e immunologo americano non è «il vero ideologo creatore dei “Sieri Magici”», perché i vaccini a mRNA sono un merito della alla Dott.ssa Katalin Karikó di cui Malone ha sostenuto di essere il mentore, cosa che la diretta interessata ha negato. È lo stesso Malone ad aver smentito tali paternità, affermando di essere stato l’inventore della piattaforma utilizzata per la produzione di tali vaccini. Smentita che viene riportata anche dai colleghi di Logically.ai.

La Spike è sicura e non si trasmette sessualmente

Sulla tossicità presunta tossicità della Spike e sulla fantomatica trasmissibilità dei vaccini a mRNA abbiamo trattato in copiosi articoli – avvalendoci della consultazione di esperti in vari ambiti biomedici -, perché queste narrazioni hanno tenuto banco per anni e continuano ad andare per la maggiore negli ambienti No vax. Forniamo qui una breve cernita per cominciare ad approfondire il tema:

Conclusioni

Le affermazioni di Malone estrapolate da una vecchia intervista, anche se ripetute tante volte, non diventeranno per questo una verità. Si tratta di narrazioni trite e ritrite, già abbondantemente smentite dai fatti, che abbiamo trattato già numerose volte attraverso le analisi del progetto Open Fact-checking, avvalendoci sempre della consultazione di esperti e sulla letteratura scientifica.

