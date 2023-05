Blanco apre a Brescia la sua pasticceria «L’isola delle rose»: l’inaugurazione sabato 6 maggio

Il Priority Pass gratuito per saltare la fila e avere l’autografo del cantante è andato esaurito in meno di mezz’ora

Il legame tra Blanco e le rose è ormai cosa risaputa. L’isola delle rose è il titolo di un suo brano, lo stesso che ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo distruggendo poi la scenografia floreale che era stata organizzata per l’occasione. Il gesto gli era costato l’apertura di un’indagine, per la quale ora la Procura chiede l’archiviazione, ma non ha certo raffreddato la passione del 20enne per le rose. Sabato 6 maggio apre infatti a Brescia, in viale Italia 9, la sua pasticceria Isola delle rose, un evento al quale parteciperà il cantante stesso e per il quale ci si aspetta l’arrivo di tantissimi fan. Sui social del locale sono state fornite tutte le informazioni per prendere pare all’inaugurazione, saltare la fila e ottenere anche un autografo dal protagonista dell’evento.

Il Priority Pass

Durante l’inaugurazione del 6 maggio si potrà accedere liberamente alla pasticceria, fila permettendo. Per rendere più agevole l’ingresso al locale, dalle 18 di giovedì 4 maggio sul profilo social dell’Isola delle rose è stato pubblicato un link per registrarsi su Eventbrite e ottenere il Priority Pass. La registrazione consentiva di saltare la fila, incontrare Blanco nello store e, acquistando la Box per la festa della mamma, avere un autografo sulla confezione da parte del cantante, che sarà nella pasticceria dalle 16 alle 19. La registrazione per ottenere il Priority Pass era gratuita ed i posti disponibili sono esauriti in meno di mezz’ora. Chi non avrà il pass potrà comunque recarsi all’ingresso dello store: avrà accesso al locale dopo coloro che hanno l’accesso prioritario, «se possibile» ed entro le 18.

