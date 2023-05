Qatargate, indagata a Milano per riciclaggio la commercialista di Antonio Panzeri

È finita sul registro degli indagati per riciclaggio la commercialista di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato coinvolto nell’inchiesta belga Qatargate che ha deciso di collaborare con i giudici in cambio di uno sconto di pena. Monica Rossana Bellini risulta ora indagata dai pm milanesi nel filone italiano dell’inchiesta aperta a marzo. La commercialista, sulla quale pendeva un mandata di arresto europeo da parte delle autorità belghe, era stata arrestata ai domiciliari il 17 gennaio dalla Guardia di finanza di Milano con l’accusa di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. La commercialista, questa l’ipotesi degli inquirenti, era ritenuta responsabile di far parte della rete dell’ex europarlamentare che serviva a far girare il denaro che arrivava da Qatar e Marocco. Dopo tre settimane era tornata in libertà – con divieto di espatrio – su decisone della Corte di Appello di Milano che avevano chiesto chiarimenti sulla sua posizione alla magistratura belga. Secondo quanto riferisce Ansa, oltre alla professionista sono indagati anche Manfred Forte e Dario Scola, ritenuti i presunti prestanome di Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri, e dei suoi familiari. L’attenzione degli inquirenti si concentra su circa 300mila euro arrivati alla società Equality, prima partecipata dalla commercialista e dal fratello e dal padre di Giorgi, le cui quote sono poi passate a Forte e Scola.

