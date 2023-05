L’allarme dell’ambasciata italiana in Ucraina: «Lasciate immediatamente il Paese»

Con un post diffuso sui suoi profili social, l’ambasciata italiana in Ucraina ha invitato tutti i suoi cittadini a lasciare il Paese. «Attacchi armati in Ucraina. La situazione di sicurezza resta critica. Rischio interruzioni di energia – si legge nel post -. Lasciare immediatamente il Paese. Tutti i viaggi sono assolutamente sconsigliati». Nel post, vengono messi a disposizione anche i due numeri di telefono da chiamare in caso di necessità: +380503102111 per l’ambasciata, +390636225 per l’unità di crisi. L’annuncio social dell’ambasciata italiana arriva a poche ore di distanza dall’ultima ondata di bombardamenti da parte dell’esercito russo, che ha fatto scattare evacuazioni e allarmi antiaerei a Kiev e in quasi tutta l’Ucraina. Domani, inoltre, la Russia festeggia il Giorno della Vittoria sulla Germania nazista. E proprio in vista delle celebrazioni del 9 maggio, quando in genere si svolge una parata militare sulla piazza rossa di Mosca, l’esercito del Cremlino ha minacciato nuovi attacchi ai danni dell’Ucraina.

Credits foto: EPA | Un edificio nella periferia di Odessa distrutto nei bombardamenti aerei (8 maggio 2023)

