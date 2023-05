Germania, forte esplosione a Ratingen: feriti 10 pompieri e 2 poliziotti. Arrestato un No Vax di 57 anni

A Ratingen, vicino a Düsseldorf, in Germania, un’esplosione in un grattacielo ha causato diversi feriti. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 57 anni, che secondo il quotidiano tedesco Bild è sospettato di aver causato la deflagrazione. Il primo bilancio parla di 12 feriti: 10 pompieri e 2 poliziotti, di cui 8 in pericolo di vita. Dentro l’appartamento dell’uomo, la polizia ha trovato anche un corpo senza vita, che – riporta Bild – potrebbe essere la madre dell’arrestato. Il ministro dell’Interno della Renania settentrionale – Westfalia Herbert Reul ha precisato che il 57enne sarebbe molto vicino «agli ambienti negazionisti del Coronavirus». Il quotidiano tedesco spiega che pompieri e forze dell’ordine sarebbero stati chiamati da un residente dell’edificio. Una volta giunti sul posto, si sono diretti verso l’appartamento dell’uomo. Appena hanno aperto la porta, si è verificata l’esplosione. Non è ancora stato chiarito se qualcuno all’interno dell’appartamento abbia fatto scattare l’ordigno o se invece si è trattato di un esplosivo collegato alla porta di ingresso. Subito dopo si è sviluppato un principio di incendio, mentre alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito colpi di arma da fuoco. La zona è stata isolata e alle finestre di alcuni edifici adiacenti sono stati schierati alcuni tiratori scelti.

