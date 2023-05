Zelensky è atterrato a Roma: inizia la visita in Italia del presidente ucraino – La diretta

La Capitale è blindata per la visita di Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyr Zelensky è atterrato in orario, alle ore 10 del 13 maggio, all’aeroporto di Ciampino, nell’area militare gestita dal 31° Stormo dell’Aeronautica. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e Yaroslav Melnyk, ambasciatore di Kiev a Roma. Sono più di mille gli uomini delle forze dell’ordine schierati per l’occasione. La questura ha varato un piano di massima sicurezza che prevede anche la no fly zone, il divieto di sorvolo per i droni, il dispiegamento di tiratori scelti appostati sui palazzi del centro, reparti a cavallo, artificieri, unità cinofile e squadre dell’antiterrorismo. Mentre proseguono i lavori di bonifica del sottosuolo e il controllo dei cieli, anche la sorveglianza del Tevere e dei parchi è stata incrementata. Il quartier generale di Zelensky è stato allestito all’hotel Parco dei Principi nel quartiere Parioli. Il presidente ucraino si muoverà nella Capitale con la protezione di un imponente apparato di sicurezza, coordinato dai nostri servizi di intelligence. La prima tappa della visita è prevista al Quirinale: qui Zelensky avrà un bilaterale di mezz’ora con Sergio Mattarella, dalle 11.30 alle 12. Dopodiché, sarà ospitato a Palazzo Chigi per un incontro con Giorgia Meloni e Tajani. Pranzo e, nel pomeriggio, colloquio con il Papa in Vaticano. Prima di tornare in aeroporto e prendere il volo che lo condurrà in Germania, Zelensky sarà intervistato da Bruno Vespa e dai direttori delle principali testate italiane, in una location tenuta, al momento, segreta.

La diretta video dal Quirinale

Leggi anche: