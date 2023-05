Zelensky da Vespa: «Putin ha isolato la Russia, i suoi soldati non sono motivati. Controffensiva? A breve faremo passi importanti»

«Quando arriverà la vittoria? Lo vedremo sicuramente insieme». Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in diretta su Rai 1 in uno speciale Porta a Porta di Bruno Vespa, in collaborazione con il Tg1. Sull’incontro con Papa Francesco al Vaticano, il leader di Kiev ha sottolineato come sia stato: «un onore incontrare Sua Santità». Tuttavia, sottolinea Zelensky, il Pontefice «conosce anche la mia posizione: la guerra è in Ucraina per questo il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace», ha detto. Poi ancora: «Nessuno vuole la guerra – continua – e la formula della pace che ho proposto al G20 si basa su 10 crisi e sulla soluzione di queste 10 crisi. Secondo me è molto pratica. Ci sostiene il Vaticano, il governo italiano e molti Paesi. Ma dobbiamo coinvolgere molti più Paesi», ha detto. Accanto a Vespa, i direttori del Tg1 Monica Maggioni, del Tg7 Enrico Mentana, di SkyTg24 Giuseppe De Bellis, il conduttore Mediaset Nicola Porro e, per i quotidiani, i direttori di Repubblica Maurizio Molinari, del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.

«La premier Meloni sostiene pienamente l’adesione dell’Ucraina nell’Ue»

Sull’adesione dell’Ucraina nell’Unione europea, Zelensky ha sottolineato che «la prima ministra Meloni sostiene pienamente il nostro Paese nell’adesione dell’Ue. L’Italia ci sostiene a diversi livelli e noi ne siamo molto grati. C’è stato un incontro importante prima di ottenere lo status del paese candidato: era presente Macron, Scholz e Draghi. Noi siamo diventati veramente pari al tavolo delle trattative perché stiamo combattendo per i valori europei. Noi stiamo combattendo per questi valori e l’Europa lo vede», ha detto Zelensky.

«Trump? Non so se potrà aiutarci, non ha risolto all’epoca»

«Non so se Trump potrà aiutarci», ha detto Zelensky a proposito della possibilità che il tycoon torni a essere presidente nel 2024e, come ha detto, risolva immediatamente la crisi ucraina. «Non ha risolto la questione al tempo, non credo fosse una priorità per lui», ha aggiunto. «Non siamo riusciti a uscirne fuori» ai tempi dell’invasione della Crimea e «Putin ha ricevuto questo segnale ed ecco perché lui è andato avanti», ha concluso.

Zelensky ringrazia l’Italia e la Francia per il Samp-T

Il leader di Kiev ha ringraziato «il governo italiano e Giorgia Meloni per il sistema di difesa aerea Samp-T, così come la Francia», ha detto a Porta a Porta.

«La vittoria per noi non riguarda solo i territori»

Per il presidente ucraino «ci sono diverse interpretazioni di “vittoria”», ha detto. «Io non so cosa significa la vittoria per la gente che ha perso i propri figli in battaglia – ha aggiunto Zelensky -. Sono anziani che hanno sepolto giovani e figli che sono andati a combattere e a morire per la nostra nazione». Per questo, continua il leader di Kiev, «la vittoria non sono solo i territori. Noi vogliamo la giustizia, la esigiamo e vogliamo la pace, ma vogliamo una pace giusta. Per molte persone è importante ottenere questo», ha ribadito Zelensky ribadendo, inoltre, che «Se l’Ucraina cade, il passo successivo è la Moldavia e poi i Paesi baltici. Putin arriva lì, forse non Italia, ma i Paesi baltici sono membri della Nato e voi dovrete mandare lì in guerra i vostri figli», ha concluso.

«La controffensiva? I passi importanti saranno fatti a breve»

Sulla controffensiva, Zelensky non ha dubbi: «I passi importanti saranno fatti a breve», ha detto il leader di Kiev, rispondendo a una domanda sui tempi e gli obiettivi della controffensiva ucraina. Il leader ucraino non si è sbilanciato ulteriormente. «Non aiuterebbe l’Ucraina», ha chiarito, assicurando soltanto che «ci stiamo preparando con grande impegno e faremo passi importanti. Siamo molto motivati. Non posso rispondere sui tempi e i modi, ma vedrete i risultati. Noi crediamo nella vittoria», ha concluso.

«Putin ha portato l’aggressione, ora è isolato»

Per il presidente ucraino, Vladimir Putin «non ha portato la pace, ha portato l’aggressione voleva occuparci per tre o cinque giorni. Molti leader mondiali pensavano sarebbe andata così. Lui (Putin, ndr) non si preoccupa delle persone. La sua gente non è motivata, Putin non ha truppe forti ed è lontano da quella Russia che aveva i contatti con il mondo civile. Ora è isolato al Cremlino e isola, inoltre, la propria gente. Putin ha isolato la Russia dal resto del mondo», ha detto Zelensky sottolineando, inoltre, come il presidente russo abbia «cancellato anche i rapporti che aveva con noi (Ucraina, ndr). Noi, invece, – sottolinea – siamo più vicini alla pace perché ogni giorni li respingiamo, li facciamo andare via dal nostro territorio. Parliamo anche a tante persone che vedono cosa sta succedendo, vedono questo piccolo leader che è uno che uccide, difende la propria poltrona e uccide non solo la nostra gente ma anche la sua di gente», ha aggiunto Zelensky

