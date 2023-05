Meloni da Berlusconi al San Raffaele: «È di ottimo umore: è in ripresa e lavora»

Prima di arrivare a Udine per il raduno degli Alpini, Giorgia Meloni è passata per Milano dove ha fatto visita a Silvio Berlusconi. Per la premier è la prima volta al San Raffaele da quando il leader di Forza Italia è stato ricoverato lo scorso 5 aprile in seguito a una polmonite. Meloni e Berlusconi, fa sapere Palazzo Chigi con una nota, «hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza». Un colloquio lungo più di un’ora in cui l’ex premier, fa sapere l’ufficio della presidenza del Consiglio, è parso «di ottimo umore, in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier». Ormai fuori dalla terapia intensiva, Berlusconi viene descritto dai famigliari e dai medici che lo curano in costante miglioramento. Ma le sue condizioni non avrebbero ancora convinto i medici a dimetterlo. Il leader di Forza Italia, 86 anni, aveva trascorso una lunga fase del ricovero inizialmente in terapia intensiva, a causa di una polmonite insorta con il fisico già provato per una leucemia mielomonocitica cronica. Negli scorsi giorni ha diffuso due video: il primo per la convention di Forza Italia e il secondo per lanciare un appello al voto per le Comunali.

Leggi anche: