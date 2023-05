Euroderby, l’amarezza di Maldini: «Con l’Inter non c’è stata partita». Zanetti: «Ora speriamo di evitare il Real Madrid in finale»

L’euroderby di San Siro lascia l’amaro in bocca in casa Milan. Dopo le vittorie dell’Inter per 2-0 dell’andata e 1-0 al ritorno, è Stefano Pioli il primo a riconoscere la sconfitta: «L’Inter ha giocato meglio di noi nelle due partite e meritato la finale. Siamo mancati nei primi 15 minuti all’andata. Speravamo di far meglio. Ora dobbiamo finire bene la stagione», dice l’allenatore rossonero. Dello stesso tenore anche il commento di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan: «Il divario con l’Inter è reale, nelle ultime 4 partite non c’è stata gara. Oggi è stata giocato un pochino meglio, ma compromessa da quella dell’andata». Sfumato il sogno Champions, ora testa bassa per le ultime partite di campionato: «Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a qualificarci tra le prime quattro, aspettando poi cosa succederà alla Juventus. Essere arrivati in semifinale è stata una grandissima cosa, anche inaspettata», ha aggiunto l’ex campione rossonero.

E mentre i vertici del Milan si leccano le ferite, l’Inter ha già la testa alla finale del 10 giugno a Istanbul, dove affronterà la vincente tra Real Madrid e Manchester City. «È una grande emozione, questo gruppo meritava di giocare un’altra finale di Champions. Aspettiamo domani per capire chi affronteremo. Vorrei evitare il Real Madrid, perché questa competizione sembra fatta apposta per loro», dice il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport. Soddisfazione e orgoglio anche per Simone Inzaghi, artefice del successo nerazzurro: «Nei prossimi giorni ci renderemo conto, per noi era un sogno ma ci abbiamo sempre creduto. È stato un percorso straordinario. Vincere in questo modo un derby in semifinale porta soddisfazione».

Credits foto: ANSA/Roberto Bregani

